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16:06, 24 октября 2024Интернет и СМИ

VK упростила пользователям создание рекламных текстов с помощью ИИ

VK Реклама внедрила генеративный ИИ для создания креативных рекламных текстов

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

VK Реклама создала новый инструмент, который поможет пользователям быстро получить уникальные и привлекательные тексты для своих баннеров. О внедрении генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в сервисы VK сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подчеркивается, что пользователям больше не придется подолгу придумывать креативные тексты для рекламных объявлений и обращаться к сторонним сервисам. Инструмент VK Рекламы сам создаст три варианта уникальных текстов и автоматически подставит в обязательные поля баннера.

Пользователю при создании новой кампании следует заполнить поле для ввода УТП, в котором следует описать ключевые особенности товара или услуги. При этом текст не войдет в само объявление, а будет использовано ИИ как параметр для генерации креативов.

«На этапе настройки баннера система автоматически подставит сгенерированные тексты в обязательные поля — заголовок, короткое и длинное описание», — сказано в сообщении.

Пользователь сам сможет выбрать понравившийся вариант, скомбинировать или скорректировать, а также внести изменения в описание и получить уникальные варианты текстов. Корректировать УТП можно на любом этапе. Функция доступна для продвижения сайтов и сообществ как на этапе создания рекламной кампании, так и при работе с баннерами, что делает процесс более удобным и быстрым для пользователей.

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      Варвара Кошечкина
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