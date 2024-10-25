Врачи предупредили три категории россиян о повышенном риске инсульта

Малышева заявила, что у людей с поликистозом почек повышен риск инсульта

Врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Владимир Крылов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три категории россиян, у которых есть повышенный риск инсульта. Выпуск, в котором специалисты призвали этих людей пройти необходимые обследования, доступен на сайте телеканала.

По словам специалистки, фактором риска может быть чрезмерная гибкость. По словам Малышевой, так может проявлять редкое генетические заболевание, поражающее сосуды и суставы, — синдром Марфана. Она уточнила, что у людей с этим синдромом риск инсульта выше.

Кроме того, отметил Крылов, в группе риска находятся люди, имеющие поликистоз почек или печени. Малышева заявила, что это проявление может говорить о проблемах с коллагеном, необходимым для здоровья сосудов. Наконец, пройти обследование нужно тем, у чьих родственников был инсульт.

Малышева призвала людей, который входят хотя бы в одну из трех категорий, сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы.

Ранее Малышева назвала способ защититься от инфаркта и инсульта. Она заявила, что эффективной профилактикой может стать употребление чайной ложки льняного масла в день.