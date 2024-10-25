Жители Японии рассказали об удивляющих их в россиянах вещах

Российский тревел-блогер и путешественник рассказал об удивляющих жителей Японии вещах в россиянах. Об этом он написал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, среди туристов из этой азиатской страны существует стереотип, что русские «невежественные, северные варвары, грубые и неконтактные».

При этом по приезде в Россию японцев удивило, насколько общительные, улыбчивые и открытые ее жители. Многие из них первые пытались подойти к иностранцам, чтобы поговорить и сфотографироваться.

«Однако были и более щекотливые поводы удивиться — запах, здесь нужно сделать небольшое отступление, — добавил блогер. — Физиологически японцы почти не потеют, сам пот почти не пахнет, <…> поэтому ребята, непривыкшие к буйству ароматов, отметили, насколько русские пахучие».

Ранее российские туристы Виталий Багров и Антон Гилмор побывали в Японии и удивились низким ценам. По словам авторов, в Токио можно питаться достаточно дешево и вкусно.