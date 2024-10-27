Названы 10 российских банков с лучшими условиями по вкладам

РБК назвал 10 российских банков с лучшими условиями по вкладам в ноябре

Издание РБК назвало 10 российских банков с лучшими условиями по вкладам, которые они предлагают на предстоящий ноябрь.

Отмечается, что из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.

Лучшие условия, как оказалось, предлагает Транскапиталбанк со ставкой в 25 процентов. Сумма вклада при этом должна быть от 300 тысяч рублей, а срок — один месяц. Такие условия доступны для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах» и в предыдущие 90 дней не имевших срочных вкладов и накопительных счетов с остатков свыше трех тысяч рублей в банковской группе ТКБ.

На втором и третьем местах — банк «Уралсиб» и Экспобанк со ставками в 23 процента. В первом минимальная сумма — всего тысяча рублей при открытии в интернет-банке, а срок — три года. Во втором нужно положить на вклад от 30 тысяч (при открытии в интернет-банке) до 100 миллионов рублей. Срок — 1095 дней.

Также в десятку попали Т-Банк со ставкой в 21,01 процента (сумма от 50 тысяч до 30 миллионов рублей), ВТБ со ставкой в 21 процент (сумма от 10 тысяч до 15 миллионов) и Альфа-Банк со ставкой в 21 процент (сумма от 10 тысяч рублей).

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде октября составляла 19,78 процента годовых, прирост составил 1,07 п.п к последней декаде сентября.

