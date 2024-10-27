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13:55, 27 октября 2024Мир

Песков рассказал о разговоре Путина и президента ОАЭ в Aurus

Песков: президент ОАЭ Аль Нахайян и Путин вели переговоры в Aurus

Фото: Артем Геодакян/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян во время поездки на автомобиле премиум-класса Aurus («Аурус») продолжали вести переговоры. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео беседы опубликовано в Telegram.

«Они, когда ездят в машине, они же не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры», — сказал представитель Кремля.

27 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Абу-Даби и также встретился с президентом ОАЭ. «Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал Кадыров.

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      Виктория Кондратьева
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