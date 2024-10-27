Кадыров провел встречу с президентом ОАЭ

Кадыров встретился с президентом ОАЭ шейхом Аль Нахайяном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом глава региона написал в своем канале в Telegram.

«В Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим братом, президентом ОАЭ (...) Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах», — написал он.

Кадыров также добавил, что рассказал Аль Нахайяну о последних достижениях Чечни и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства с государством Персидского залива.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и главой ОАЭ Аль Нахайяном доверительные и дружеские. По его словам, такой уровень отношений позволяет президенту России принимать лидера ОАЭ у себя дома — в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.