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07:49, 21 октября 2024Россия

Путин принял президента ОАЭ у себя дома. Песков объяснил такое решение доверительными отношениями между главами стран

Песков объяснил дружескими отношениями прием президента ОАЭ дома у Путина

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном доверительные и дружеские.

По его словам, такой уровень отношений позволяет господину Путину принимать лидера ОАЭ у себя дома — в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Также известно, что президент ОАЭ прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом.

Аль Нахайян прибыл в Москву 20 октября с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.

Путин и президент ОАЭ провели неформальный ужин

Главы государств провели неформальный ужин в резиденции российского лидера. Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной.

Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными

Владимир ПутинПрезидент России

Также Путин в ходе встречи заявил, что на Ближнем Востоке сохраняется сложная геополитическая обстановка. «Ситуация очень сложная», — сказал российский лидер.

Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Аль Нахайян прибыл на неформальную встречу с Путиным в кроссовках. Российский президент был одет в деловой костюм, а в качестве обуви предпочел черные туфли. Политики в неформальной обстановке обсудили текущие вопросы и международную повестку.

Президент ОАЭ часто надевает кроссовки на публичные мероприятия. В декабре и июне 2023 года он также появлялся перед Путиным в подобной спортивной обуви.

Президент ОАЭ примет участие в саммите БРИКС

Аль Нахайян примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. В состав БРИКС помимо России входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января 2024 года участниками объединения стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иран.

Один из приоритетов БРИКС — достижение справедливых перемен в мировой экономике

Владимир ПутинПрезидент России

В качестве других приоритетов БРИКС президент России также обозначил наращивание доли торговых и инвестиционных операций в национальных валютах, разработку механизмов двусторонних расчетов в рамках объединения, а также реализацию надежных и безопасных финансовых инструментов.

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      Марина Совина
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