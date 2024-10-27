Росгвардейцы застрелили бросившегося на людей с ножом вагнеровца

В Челябинске сотрудники Росгвардии застрелили бойца ЧВК «Вагнер»

В Челябинске сотрудники Росгвардии застрелили бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», угрожавшего людям ножом. Об этом сообщает челябинское интернет-издание 74.ru.

Как указывает портал, по одним данным, силовиков вызвали прохожие, увидевшие полуголого неадекватного мужчину на улице. По другой информации, за помощью обратился молодой человек, оказавшийся в одной квартире с вагнеровцем, ранее судимым за употребление наркотических средств и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сначала на вызов приехали сотрудники патрульно-постовой службы, однако мужчина скрылся от них в квартире многоэтажки. Через какое-то время на место прибыли росгвардейцы, на которых мужчина также бросился с ножом. Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь на поражение.

Ранее в Чите приостановили производство по уголовному делу бывшего бойца «Вагнера», полгода назад напавшего с ножом на женщину.