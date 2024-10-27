Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:16, 27 октября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы застрелили бросившегося на людей с ножом вагнеровца

В Челябинске сотрудники Росгвардии застрелили бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Челябинске сотрудники Росгвардии застрелили бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», угрожавшего людям ножом. Об этом сообщает челябинское интернет-издание 74.ru.

Как указывает портал, по одним данным, силовиков вызвали прохожие, увидевшие полуголого неадекватного мужчину на улице. По другой информации, за помощью обратился молодой человек, оказавшийся в одной квартире с вагнеровцем, ранее судимым за употребление наркотических средств и причинение тяжкого вреда здоровью.

Сначала на вызов приехали сотрудники патрульно-постовой службы, однако мужчина скрылся от них в квартире многоэтажки. Через какое-то время на место прибыли росгвардейцы, на которых мужчина также бросился с ножом. Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь на поражение.

Ранее в Чите приостановили производство по уголовному делу бывшего бойца «Вагнера», полгода назад напавшего с ножом на женщину.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы

      В Израиле предупредили Иран о последствиях попыток навредить еврейскому государству

      Павлюченко рассказал о посылавших тренера футболистах «Зенита»

      Крошику предложили поставить памятник

      Росгвардейцы застрелили бросившегося на людей с ножом вагнеровца

      В России допустили попытку цветной революции в Грузии после парламентских выборов

      Раскрыты делали второго за сутки побега осужденных из российских исправительных учреждений

      В Европе раскритиковали парламентские выборы в Грузии

      Украине предрекли прекращение американской помощи в случае победы Харрис

      Мощную детонацию и пожар зафиксировали под Одессой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше