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04:35, 27 октября 2024Мир

В Сербии заявили о возможности снятия моратория на исследования в атомной энергетике

Министр Попович: Сербия может разрешить исследования в атомной энергетике

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия может снять мораторий на исследования по развитию атомной энергетики. Об этом заявил министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович в беседе с ТАСС.

Попович подчеркнул, что Россия — лидер в мире по строительству самых современных атомных станций.

«Мы ожидаем, что этот мораторий будет снят — тогда Росатом готов предоставить сербской стороне потенциал, который Росатом имеет и в строительстве больших атомных станций, и в строительстве мини-атомных станций», — подчеркнул он.

Помимо этого, министр отметил, что пока мораторий существует, у Сербии очень много потенциала для развития сотрудничества в области мирного атома. Также он обозначил важность создания новых кадров. Сербии и России необходимо концентрироваться на потенциале развития мирного атома, заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от участия в саммите БРИКС тем, что Европейский союз (ЕС) не хочет видеть, что Сербия поддерживает связи с Россией.

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      Юлия Мискевич
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