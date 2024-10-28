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03:30, 28 октября 2024Силовые структуры

Осужденный в России американец отказался просить о помиловании

РИА Новости: осужденный в России американец Блэк отказался просить о помиловании
Гордон Блэк

Гордон Блэк. Фото: Илья Аверьянов/РИА Новости

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, отказался просить о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости.

Блэк сказал, что не собирается просить об освобождении, поскольку правительство России признало его виновным в преступлении. Он подчеркнул, что это решение российских властей.

«И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Американца приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

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      Марина Совина
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