Осужденный в России американец отказался просить о помиловании

РИА Новости: осужденный в России американец Блэк отказался просить о помиловании

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, отказался просить о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости.

Блэк сказал, что не собирается просить об освобождении, поскольку правительство России признало его виновным в преступлении. Он подчеркнул, что это решение российских властей.

«И я должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Американца приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

