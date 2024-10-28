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04:39, 28 октября 2024Мир

Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

Осужденный в России за кражу американский солдат Блэк выразил надежду на обмен
Гордон Блэк

Гордон Блэк. Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Осужденный в России за угрозу убийством и кражу американский солдат Гордон Блэк выразил надежду на обмен. Его слова приводит РИА Новости.

Блэк выразил надежду на обмен и допустил, что не был включен в августовский обмен заключенными между Россией и США, поскольку тот планировался заранее. По его мнению, диалог между сторонами важен всегда.

«Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно. Меня не обсуждали, про меня, вероятно, еще даже не знали, чтобы меня включили, не знаю даже», — предположил он.

Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям, Блэк полностью поддержал эту позицию.

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      Марина Совина
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