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15:10, 28 октября 2024Мир

Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

Reuters: президент Швейцарии Амхерд поддержала реэкспорт оружия на Украину
Виола Амхерд

Виола Амхерд. Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Президент Швейцарии Виола Амхерд поддержала пересмотр и отмену запрета на реэкспорт швейцарского оружия на Украину. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей промышленности», — объяснила она свою позицию.

По словам Амхерд, снятие соответствующего запрета, связанного с постоянным военным нейтралитетом Берна, позволит швейцарской оборонной промышленности преодолеть кризис.

«Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас есть и проблема безопасности, потому что важно иметь технологии и ноу-хау», — отметила политик.

В июне Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии представила законопроект, который разрешает непрямые поставки оружия на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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