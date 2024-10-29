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07:00, 29 октября 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о неожиданном влиянии осанки на эрекцию

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт, андролог Джеффо Фостер рассказал о неожиданном влиянии осанки на эрекцию. О мужском здоровье он поговорил с изданием Metro.

«Плохая осанка может привести к тому, что мышцы тазового дна станут перенапряженными и слабыми. Это мышцы, которые поддерживают органы малого таза — например, мочевой пузырь и кишечник», — рассказал он. Ослабление мышц тазового дна приводит к ослаблению эрекции, невозможности достичь оргазма, а также подтеканию мочи, болям при посещении туалета, болям в области таза и давлению в области полового члена и яичек, добавил доктор

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Фостер также подсказал упражнение для работы с осанкой. По его словам, чтобы принять правильное положение, нужно встать к стене так, чтобы затылок, лопатки и ягодицы касались стены. Затем нужно положить руку за поясницу. Если просунуть ее легко, то необходимо прижать спину к стене так, чтобы ладонь едва проходила в щель — такая осанка и будет правильной.

«С хорошей осанкой мышцы таза будут работать. Это обеспечивает лучший приток крови к пенису, что означает большую вероятность эрекции, поскольку эрекция возникает, когда пенис наполняется кровью», — заключил он.

Ранее уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян рассказал, что, помимо возраста и генетики, на сексуальное здоровье мужчины влияет множество факторов, на которые можно воздействовать. По словам врача, для полноценной интимной жизни можно многое исправить самому, например, отказаться от малоподвижного образа жизни, просмотра порно и частой мастурбации.

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      Александра Лисица
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