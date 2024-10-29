Мужчин предупредили о неожиданном влиянии осанки на эрекцию

Терапевт, андролог Джеффо Фостер рассказал о неожиданном влиянии осанки на эрекцию. О мужском здоровье он поговорил с изданием Metro.

«Плохая осанка может привести к тому, что мышцы тазового дна станут перенапряженными и слабыми. Это мышцы, которые поддерживают органы малого таза — например, мочевой пузырь и кишечник», — рассказал он. Ослабление мышц тазового дна приводит к ослаблению эрекции, невозможности достичь оргазма, а также подтеканию мочи, болям при посещении туалета, болям в области таза и давлению в области полового члена и яичек, добавил доктор

Фостер также подсказал упражнение для работы с осанкой. По его словам, чтобы принять правильное положение, нужно встать к стене так, чтобы затылок, лопатки и ягодицы касались стены. Затем нужно положить руку за поясницу. Если просунуть ее легко, то необходимо прижать спину к стене так, чтобы ладонь едва проходила в щель — такая осанка и будет правильной.

«С хорошей осанкой мышцы таза будут работать. Это обеспечивает лучший приток крови к пенису, что означает большую вероятность эрекции, поскольку эрекция возникает, когда пенис наполняется кровью», — заключил он.

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