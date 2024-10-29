Глава Минобороны Белоусов сообщил Путину об отработке ответного ядерного удара

Российская армия провела очередную тренировку стратегических сил сдерживания, отработав применение ядерного оружия в ответ на подобный удар потенциального противника.

Тренировка прошла под руководством президента России Владимира Путина как верховного главнокомандующего Вооруженными силами. При этом глава государства подчеркнул, что подобный удар будет крайней мерой обеспечения безопасности, и в целом Россия не желает втягиваться в новую гонку вооружений.

Ракета «Ярс» долетела с Плесецка до Камчатки

Как отметили в Минобороны, тренировка была проведена с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. Среди прочего Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Ее запустили с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Параллельно из Баренцева моря с атомной подлодки «Новомосковск» запустили баллистическую ракету «Синева», а с подлодки «Князь Олег», которая находилась в Охотском море — ракету «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, запускавшие крылатые ракеты.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей», — заявили в Минобороны.

Путин подчеркнул нежелание втягиваться в новую гонку вооружений

Путин, проводя тренировку, сразу отметил, что Россия «подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства». При этом он назвал ядерную триаду надежным гарантом суверенитета и безопасности РФ, которая также «позволяет поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире».

Фото: Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

По мнению президента, с учетом роста геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков «важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы». Он пообещал и дальше совершенствовать их.

Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности Владимир Путин президент России

Путин также пообещал планомерный перевод РВСН на новые ракетные комплексы, которые будут точнее, с меньшим временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны. «Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан», — заключил Путин.

О тренировке доложили Белоусов и Герасимов

О том, что в ходе тренировки будет отработан массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника, доложил Путину министр обороны Андрей Белоусов. Тренировка проводилась «в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России».

О порядке проведения тренировки доложил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, который ранее был назначен командующим в зоне специальной военной операции. По его словам, была осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.