Глава Минобороны Южной Кореи поддержал отправку на Украину военных экспертов

В Минобороны Южной Кореи поддержали отправку на Украину военных экспертов

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал идею отправить на Украину военных экспертов, чтобы они изучали действия частей из КНДР. Об этом он заявил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином, передает ТАСС.

«Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии», — сказал министр. По его мнению, если Сеул этого не сделает, то это будет означать, что Минобороны «недобросовестно выполняет свою работу».

Ранее представитель южнокорейского правительства рассказал агентству Reuters, что Южная Корея отправит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских войск на территории страны. По его словам, специалисты будут отслеживать возможное развертывание северокорейских сил, которые, по сообщениям официального Сеула, могут принять участие в конфликте на Украине на стороне Москвы.

24 октября на полях саммита БРИКС Путин прокомментировал заявления о наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».

Путин также заявил, что Россия и КНДР находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.