Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 30 октября 2024Мир

Глава Минобороны Южной Кореи поддержал отправку на Украину военных экспертов

В Минобороны Южной Кореи поддержали отправку на Украину военных экспертов

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал идею отправить на Украину военных экспертов, чтобы они изучали действия частей из КНДР. Об этом он заявил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином, передает ТАСС.

«Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии», — сказал министр. По его мнению, если Сеул этого не сделает, то это будет означать, что Минобороны «недобросовестно выполняет свою работу».

Ранее представитель южнокорейского правительства рассказал агентству Reuters, что Южная Корея отправит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских войск на территории страны. По его словам, специалисты будут отслеживать возможное развертывание северокорейских сил, которые, по сообщениям официального Сеула, могут принять участие в конфликте на Украине на стороне Москвы.

Материалы по теме:
В Китае сообщили о сотнях желающих попасть на Украину перебежчиков из КНДР. Они хотят вести психологическую войну
В Китае сообщили о сотнях желающих попасть на Украину перебежчиков из КНДР. Они хотят вести психологическую войну
29 октября 2024
Байден призвал Киев ударить по военным из КНДР при одном условии. На чем настаивал президент США?
Байден призвал Киев ударить по военным из КНДР при одном условии. На чем настаивал президент США?
Сегодня

24 октября на полях саммита БРИКС Путин прокомментировал заявления о наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».

Путин также заявил, что Россия и КНДР находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Российские военные сбили два украинских беспилотника в Херсонской области

      Более чем три четверти молодежи в США оказались непригодны для военной службы

      Глава Минобороны Южной Кореи поддержал отправку на Украину военных экспертов

      В шести областях Украины произошли взрывы

      В США раскрыли последствия возможного участия КНДР в конфликте на Украине

      Ольга Чемоданова решила выдвинуться в президенты Белоруссии

      В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

      «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность союзников США

      Российский борец вышел в финал чемпионата мира за 0,3 секунды до конца боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше