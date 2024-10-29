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01:40, 29 октября 2024Мир

В Китае сообщили о сотнях желающих попасть на Украину перебежчиков из КНДР. Они хотят вести психологическую войну

SCMP: перебежчики из КНДР хотят на Украину с целью ведения психологической войны

Фото: KCNA / Reuters

Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, желает попасть на Украину с целью ведения психологической войны против своих бывших товарищей, которые якобы находятся на территории России, пишет китайская газета South China Morning Post.

В материале отмечается, что группа состоит из бывших солдат, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. Они собираются применить знания о вооруженных силах Северной Кореи для дезорганизации и деморализации военных из КНДР.

Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков

Ан Чан Ильперебежчик

Как указал Ан Чан Иль, люди с военным опытом из КНДР понимают военную культуру и психологическое состояние бойцов лучше, чем кто-либо другой.

Пентагон сообщил об отправке в Россию тысяч военных из Северной Кореи

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти КНДР якобы отправили около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины. Она утверждает, что часть северокорейских военных уже передислоцировалась ближе к территории Украины. Сингх допустила, что в ближайшее время они могут вступить в бой в Курской области.

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Заместитель официального представителя Минобороны США также отметила, что Штаты не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия в случае, если КНДР вступит в конфликт. Сингх напомнила, что уже высказывалась по данному вопросу на прошлой неделе. По мнению заместителя пресс-секретаря Пентагона, северокорейские солдаты могут в ближайшее время вступить в бои в Курской области, недалеко от границы с Украиной.

Пхеньян опроверг слухи об отправке корейских военных в Россию

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения об отправке северокорейских военных в Россию.

Утверждения о нахождении военнослужащих страны в России он назвал «грязными маневрами» США и их союзников. По мнению дипломата, Вашингтон и его партнеры таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Киеву всех видов летального оружия.

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При этом замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, комментируя слухи об отправке северокорейских военных в Россию, отметил, что подобная возможность соответствует нормам международного права. Тем не менее он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам Минобороны Северной Кореи.

Путин раскрыл детали реализации статьи о военной помощи договора с Северной Кореей

Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, как КНДР и РФ поступят с данной статьей, «это еще вопрос».

Если нужно будет что-то решить, мы решим

Владимир Путинпрезидент России

Путин подчеркнул, что подобные вопросы военного партнерства являются суверенным решением России и КНДР. Президент отметил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с РФ и стороны находятся в контакте по реализации 4-й статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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      Маргарита Пименова
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