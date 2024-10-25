«Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

Путин пошутил про осколки от взрывной реакции Запада после заявления о КНДР

Президент России Владимир Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о военной помощи КНДР в случае конфликта. О реакции западных стран он порассуждал в беседе с ведущей Ольгой Скабеевой.

В четвертой статье [договора о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна] так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", — главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва Владимир Путин президент России

Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии в их сторону

Летом лидеры России и Северной Кореи договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран. Данное положение закрепили в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Таким образом стороны, в частности, будут укреплять оборонный потенциал.

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Согласно положениям документа, стороны также обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности РФ и КНДР.

Накануне Госдума ратифицировала договор, парламентарии приняли решение единогласно. В российском МИД разъяснили, что договор был заключен из-за изменений геополитической ситуации. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко объяснил подписание документа наращиванием присутствия Вооруженных сил США на Дальнем Востоке и указал на появление военных объектов, направленных против Китая и России. Он также подчеркнул, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран.

В свою очередь Путин, комментируя ратификацию договора, заявил, что стороны находятся в контакте по реализации 4-й статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям», — подчеркнул российский лидер, добавив, что любые действия в рамках соглашения — «это уже наше дело в рамках этой статьи», которое не должно больше никого касаться.

Ранее распространились данные о якобы проходящих военную подготовку в России войсках КНДР

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание из-за якобы передислокации войск КНДР на территорию России. По его словам, им были получены спутниковые снимки, на которых северокорейские бойцы якобы проходят подготовку в РФ перед отправкой в зону спецоперации. Всего, по его словам, в Россию были отправлены 1500 спецназовцев. «Южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому — много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — прокомментировал эти заявления представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — ответил на представленные главой Южной Кореи данные Путин.

Позже представительство КНДР при ООН опровергло эту информацию. Там заявили, что «не считают нужным комментировать необоснованные стереотипные слухи», предположив, что подобные данные распространяют с целью очернения образа Пхеньяна и попыток подорвать отношения между двумя государствами.