ВС РФ уничтожили бомбой ФАБ-3000 почти 50 операторов дронов ВСУ

Российские войска сбросили одну из самых мощных фугасных авиабомб в арсенале Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ФАБ-3000 на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). В результате атаки были ликвидированы почти 50 украинских бойцов.

По данным Министерства обороны, удар был нанесен по пункту временной дислокации украинского отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Трехтонная авиабомба уничтожила операторов дронов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники.

Уточняется, что установить место дислокации подразделения противника удалось «дроноводам» группировки войск «Южная». По их наводке был нанесен удар, который попал на видео. Ролик российское оборонное ведомство сопроводило словом «отлетались».

ФАБ-3000 способна поразить площадь размером в несколько футбольных полей

По словам капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, ФАБ-3000 способна поразить площадь размером в несколько футбольных полей.

Он назвал российскую трехтонную бомбу серьезным оружием, оказывающим деморализующее воздействие на противника. Дандыкин подчеркнул, что она применяется лишь после того, как разведка убеждается, что в населенных пунктах нет мирных жителей. «Тогда по наводке с земли вылетает авиация и сбрасывает бомбу. [Зона поражения] большая, несколько сотен метров. Если представить, то это не одно футбольное поле и воронка большая», — объяснил военный эксперт.

Это бомба весом в три тонны. Там приличное количество взрывчатки, она корректируемая, у нее есть возможность идти самостоятельно от самолета порядка 80 километров сейчас. Это позволяет самолету избегать деятельности средств противовоздушной обороны Василий Дандыкин военный эксперт

Капитан первого ранга запаса уточнил, что ФАБ-3000 применяется при ликвидации особо защищенных опорных пунктов противника, когда нужно уничтожить технику и бронетехнику и повергнуть войска в уныние. Зона поражения у нее очень большая, и у противника, который не поражается осколками, есть контузии. «В настоящее время это самый мощный боеприпас, который применяет авиация как бомбы», — заключил он.

Фото: РИА Новости

«Ростех» пообещал нарастить производство ФАБ всех калибров

В июле гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов пообещал, что Россия нарастит производство фугасных авиационных бомб всех калибров с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

По его словам, в 2023 году было возобновлено производство ФАБ калибра 3000 килограммов (ФАБ-3000), которые были адаптированы к применению с УМПК.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Также госкорпорация сообщила, что российские специалисты работают над усовершенствованными вариантами УМПК, которые улучшат характеристики различных авиабомб, включая ФАБ-3000.

Издание Business Insider заметило, что трехтонные фугасные авиабомбы с УМПК предоставляют российской авиации огромное преимущество перед ВСУ в ходе специальной военной операции, поскольку обладают большой мощностью и запускаются с безопасного расстояния.