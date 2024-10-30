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11:51, 30 октября 2024Мир

Байден призвал Киев ударить по военным из КНДР при одном условии. На чем настаивал президент США?

Байден призвал Киев бить по военным из КНДР в случае их появления на Украине

Фото: Steven Senne / AP

Президент США Джо Байден призвал Киев ударить по военным из КНДР при одном условии. Американский лидер призвал к атаке в случае их появления на Украине.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, следует ли Киеву наносить удары по силам КНДР. В свою очередь Байден назвал главное условие для инициации ответных мер со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — резюмировал американский президент.

Ранее Байден высказался о якобы присутствии солдат КНДР в России. Он заявил, что считает это очень опасным.

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В Пентагоне заявили об отправке 10 тысяч военных в Россию

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о якобы отправке властями КНДР около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины. По ее мнению, часть военнослужащих уже передислоцировались ближе к территории Украины. Она допустила, что в ближайшее время они могут вступить в бой в Курской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию. Он отметил, что Путин уже высказывался по этому поводу. «Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита [объединения БРИКС в Казани]», — заявил Песков.

Фото: KCNA / Reuters

В КНДР опровергли сообщения об отправке корейских военных в Россию

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал утверждения о нахождении военнослужащих страны в России «грязными маневрами» США и их союзников. По мнению дипломата, Вашингтон и его партнеры таким образом пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Украине всех видов летального оружия.

При этом замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю говорил, что возможность отправки северокорейских военных в Россию, если бы это имело место, соответствует нормам международного права. «Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые хотели бы описать это [действие] как незаконное», — сказал представитель МИД, отметив, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам Минобороны КНДР.

На Западе сотрудничество КНДР и России назвали эскалацией конфликта на Украине

Как сообщил президент Финляндии Александр Стубб, оказываемая КНДР военная помощь России, как и сотрудничество Москвы и Пхеньяна, приводит к эскалации конфликта на Украине. Кроме того, по его мнению, по этой причине взаимодействие Китая и Северной Кореи также «может привести к эскалации».

При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы эскалации со стороны Москвы конфликта на Украине не соответствуют действительности. Он указал, что обострение ситуации связано с действиями Запада в 2014 году.

Путин на полях саммита БРИКС также прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России. «Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — сказал он.

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      Александра Д Борисова
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