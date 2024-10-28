«Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

Генсек НАТО: КНДР направила в Россию военных для боев под Курском

Северокорейские военнослужащие уже развернуты на территории Курской области, утверждает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Такое заявление он сделал после встречи с высокопоставленным представителем разведывательной службы Южной Кореи.

Я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и северокорейские военные подразделения развернуты в Курской области Марк Рютте генеральный секретарь НАТО

Генсек также анонсировал разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в скором времени. По словам Рютте, якобы задействование северокорейских войск знаменует собой «значительную эскалацию» и «опасное расширение» конфликта. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией, резюмировал генсек.

NYT писала о переброске пяти тысяч элитных солдат КНДР в Курскую область

Как сообщили изданию The New York Times (NYT) один украинский и два американских чиновника, военнослужащие КНДР якобы должны принять участие в предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил России. Собеседники газеты при этом не знают, какую роль северокорейские военные могут сыграть, но полагают, что «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России держать больше своих сил на востоке Украины», чтобы продвинуться там до наступления холодов.

Фото: KCNA / Reuters

Источники NYT уверяют, что контингент северокорейских войск был переправлен на корабле во Владивосток, откуда его якобы доставили на Ил-76 на военный аэродром на западе России, а уже потом — в зону боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что солдаты Северной Кореи могут сражаться против Вооруженных сил Украины. По его словам, военные появятся на поле боя «на днях». «Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи», — заявил украинский президент.

КНДР не единожды опровергала сообщения об отправке своих военных в Россию

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — говорил сотрудник представительства Северной Кореи при ООН. Отмечалось, что подобные заявления призваны очернить образа Пхеньяна и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал утверждения об отправке войск «грязными маневрами» США и их союзников. По его мнению, Вашингтон и партнеры так пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Киеву всех видов летального оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заметил, что подобные заявления являются «попыткой задним числом» оправдать присутствие западных военных на Украине. «Это часть гибридной войны НАТО, да и ЕС против нашей страны», — заключил он.