Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

Победительница «Голоса» Воробьева: первые сезоны были самыми сильными

Российская певица Александра Воробьева, которая 10 лет назад, будучи в команде композитора Александра Градского, победила в проекте «Голос», рассказала об изменении проекта и его ухудшении. Мыслями на этот счет она поделилась с порталом «Страсти».

По ее словам, «Голос» был намного интереснее, когда только начал выходить в эфир. Была и «какая-то магия» в этой программе. Первые сезоны были самыми сильными, считает артистка.

Вся команда горела новым форматом, наставники даже соревновались между собой. Была магия и ожидание зрителей, люди очень ждали каждую пятницу, чтобы включить долгожданный эфир Александра Воробьева певица

При этом сейчас она даже не следит за проектом. Тем не менее Воробьева слышала, что в последнем сезоне были интересные прочтения старых песен, певица выделила творчество своего коллеги Антона Беляева. В скором времени артистка хочет обратиться к музыканту для совместной работы, так как ей очень нравятся его «действительно потрясающие аранжировки».

В декабре 2021 года победительница третьего сезона «Голоса» также ответила на предположения о любовной связи с ее наставником в телепроекте, покойным композитором Александром Градским.

Ранее участвующая в проектах «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» певица Мария Мирова рассказала о работе с наставниками проекта — исполнителями Димой Биланом и Полиной Гагариной. Также она поделилась мнением насчет соперничества в обеих программах.