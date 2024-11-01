Словарь Collins назвал «brat» словом года

Британский словарь Collins объявил «brat» словом 2024 года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary объявил «brat» словом 2024 года. Об этом сообщает издательство на своем официальном сайте.

По данным издательства, это слово в последнее время обрело новое определение, а именно «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему-либо. Традиционно оно обозначает капризного и избалованного ребенка.

В материале сообщается, что слово «brat» стало популярным благодаря одноименному альбому британской певицы Charli XCX, вышедшему в 2024 году. С тех пор его название успело стать культурным феноменом и определением образа жизни, который отличается бунтарским и колким темпераментом, а также яркой и броской эстетикой, вдохновленной рейв-культурой. Издательство отмечает, что «brat» отразило дух эпохи, сочетающей в себе гедонизм и беспокойство.

Кроме того, слово стало частью неофициального слогана избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис. В частности, фраза «Kamala IS Brat» стала вирусной в социальных сетях, однако издательство подчеркнуло, что ее смысл «так и остался трудноуловимым».

В декабре 2023 портал «Грамота.ру» сообщил, что главными словами 2023 года в России стали «нейросеть», GPT и «база».