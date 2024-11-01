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13:21, 1 ноября 2024Мир

Словарь Collins назвал «brat» словом года

Британский словарь Collins объявил «brat» словом 2024 года
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Британский словарь английского языка Collins Dictionary объявил «brat» словом 2024 года. Об этом сообщает издательство на своем официальном сайте.

По данным издательства, это слово в последнее время обрело новое определение, а именно «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему-либо. Традиционно оно обозначает капризного и избалованного ребенка.

В материале сообщается, что слово «brat» стало популярным благодаря одноименному альбому британской певицы Charli XCX, вышедшему в 2024 году. С тех пор его название успело стать культурным феноменом и определением образа жизни, который отличается бунтарским и колким темпераментом, а также яркой и броской эстетикой, вдохновленной рейв-культурой. Издательство отмечает, что «brat» отразило дух эпохи, сочетающей в себе гедонизм и беспокойство.

Кроме того, слово стало частью неофициального слогана избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис. В частности, фраза «Kamala IS Brat» стала вирусной в социальных сетях, однако издательство подчеркнуло, что ее смысл «так и остался трудноуловимым».

В декабре 2023 портал «Грамота.ру» сообщил, что главными словами 2023 года в России стали «нейросеть», GPT и «база».

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