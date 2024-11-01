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12:10, 1 ноября 2024Мир

Глава МИД КНДР выразила уверенность в победе России на Украине

Цой Сон Хи: КНДР не сомневается, что РФ добьется победы в конфликте на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Цой Сон Хи

Цой Сон Хи. Фото: U.S. Department of State / Wikimedia

КНДР не сомневается, что Россия добьется победы в конфликте на Украине. Об этом заявила глава северокорейского МИД Цой Сон Хи во время переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, трансляция доступна на Rutube.

«Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей совершенной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства», — отметила она.

Цой Сон Хи подчеркнула, что КНДР до дня победы «будет твердо стоять рядом с российскими товарищами». Глава МИД Северной Кореи рассказала, что лидер страны Ким Чен Ын дал указание помогать Российской армии с самого начала специальной военной операции (СВО).

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его северокорейской коллеги Цой Сон Хи начались 1 ноября в Москве. Встреча глав внешнеполитических ведомств началась на Ярославском вокзале. Лавров и Цой Сон Хи открыли на вокзале мемориальную доску в честь визита в СССР бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, который состоялся в 1949 году.

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