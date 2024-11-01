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17:56, 1 ноября 2024Мир

Остин заявил о невозможности изменить ход конфликта на Украине разными видами вооружений

Шеф Пентагона: отдельные виды вооружений не изменят ход конфликта на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Leah Millis / Reuters

Ни одна разновидность вооружений в отдельности не даст возможности Киеву изменить ход конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала Foreign Affaris заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Нет магического решения. Ни одна отдельная возможность не переломит ход событий... Важен совокупный эффект военных возможностей Украины — и сосредоточенность на том, что действительно работает», — подчеркнул министр обороны.

По словам Остина, россйсикая спецоперация является прямой угрозой безопасности Европы и вызовом НАТО. Он подчеркнул, что США продолжат оказывать Киеву всестороннюю помощь вместе с союзниками.

Ранее стало известно, что США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до истечения срока полномочий действующего американского лидера Джо Байдена в январе 2025 года. Уточняется, что по программе срочной военной помощи Украине PDA (Presidential Drawdown Authority), в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона, Вашингтону осталось передать около 7,5 миллиарда долларов. Кроме того, осталось около 2,12 миллиарда долларов в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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