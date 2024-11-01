В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

CNN: США стремятся передать Украине как можно больше денег до января 2025 года

США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до истечения срока полномочий действующего американского лидера Джо Байдена в январе 2025 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.

«Белый дом работает над тем, чтобы к январю передать Киеву как можно больше денег и оружия», — рассказал американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Уточняется, что по программе срочной военной помощи Украине PDA (Presidential Drawdown Authority), в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона, Вашингтону осталось передать около 7,5 миллиарда долларов. Кроме того, осталось около 2,12 миллиарда долларов в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс выразил мнение, что Вашингтон вне зависимости от того, кто станет президентом, сократит оказание Киеву военной помощи. По его словам, вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 миллиардов долларов крайне мала.