Песков усомнился в непредвзятости американского суда

Песков усомнился в непредвязтости суда при рассмотрении иска АНО «Диалог» к ФБР

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя иск автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР), заявил, что сомневается в непредвзятом рассмотрении этого дела американским судом. Его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России предположил, что в данном случае государственный орган США моментально начнет терять свою сбалансированность. Поэтому, отметил он, больших надежд на действительно справедливое рассмотрение дела он не питает.

Ранее глава АНО «Диалог» Владимир Табак сообщил, что организация подает в суд на ФБР, поскольку считает расследование американской стороны о планах организации влияния на ход выборов в США фейковым.