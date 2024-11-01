Посольство России возмутилось публикации датским телеканалом репортажа из Курской области

РФ требует у датского канала TV2 разъяснений после репортажа из Курской области

Посольство России в Копенгагене требует разъяснений у датского телеканала TV2 после вышедшего репортажа его журналиста из Курской области. Об этом дипмиссия сообщила на своем канале в Telegram.

«TV2 использовало в этом репортаже собственную фотографию украинского солдата у отделения "Почта России". Посольство требует дать разъяснения по поводу появления такой фотографии и действий датских журналистов. Незаконное пересечение государственной границы России является уголовным преступлением», — указывает посольство.

Российские дипломаты также отметили, что в репортаже видна нацистская символика. «Факты, свидетельствующие о распространении на Украине, в том числе среди военнослужащих, фашистской идеологии, вызывают возмущение», — говорится в заявлении.

В мае посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область.