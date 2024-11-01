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13:00, 1 ноября 2024Россия

Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт под Донецком

Минобороны заявило о взятии под контроль села Новоукраинка в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Восток». За неделю ее формирования также взяли под контроль Доброволье, Шахтерское и Ясную Поляну.

В Минобороны добавили, что с 26 октября по 1 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки до 840 бойцов, три танка, восемь боевых бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 50 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии, среди которых 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО.

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил России на шести участках фронта, в том числе в районе Новоукраинки и Богоявленки севернее Угледара. Кроме того, российские войска улучшили положение возле Константиновки и Победы на кураховском направлении.

ЖЗЛ
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