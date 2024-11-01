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05:31, 1 ноября 2024Экономика

Российский маркетплейс приостановил постоплату для большинства товаров

Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостанавливает постоплату для почти всех товаров
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Waldemar / Unsplash

Российский маркетплейс Ozon с 1 ноября 2024 года приостанавливает постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что в категорию fashion входят аксессуары, одежда, ювелирные изделия, обувь и другие предметы, которые нуждаются в примерке или в визуальной оценке перед приобретением.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. (...) В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию — заказ нужно будет оплатить при оформлении», — рассказали в Ozon.

Ранее российский маркетплейс объявил о запуске новой региональной витрины при поддержке Министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Предприниматели, которые производят товары в регионе, смогут разместить их на витрине и получить дополнительное продвижение.

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