Российский маркетплейс приостановил постоплату для большинства товаров

Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостанавливает постоплату для почти всех товаров

Российский маркетплейс Ozon с 1 ноября 2024 года приостанавливает постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что в категорию fashion входят аксессуары, одежда, ювелирные изделия, обувь и другие предметы, которые нуждаются в примерке или в визуальной оценке перед приобретением.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. (...) В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию — заказ нужно будет оплатить при оформлении», — рассказали в Ozon.

Ранее российский маркетплейс объявил о запуске новой региональной витрины при поддержке Министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Предприниматели, которые производят товары в регионе, смогут разместить их на витрине и получить дополнительное продвижение.