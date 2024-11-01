Стало известно о намерении Путина собрать совещание с Советом безопасности

Путин проведет совещание с Советом безопасности

Президент России Владимир Путин проведет заседание с Советом безопасности. О намерении провести совещание стало известно после заявления журналистам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Сообщается, что совещание состоится в субботу, 2 ноября, в середине дня. «Завтра тоже у президента рабочий график», — обозначил Песков.

Темы заседания пресс-секретарь российского президента не раскрыл.

На прошедшем в сентябре 2024 года совещании с Совбезом обсуждались темы развития отношений с соседними странами и обеспечения интересов России.