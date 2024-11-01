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12:54, 1 ноября 2024Россия

Стало известно о намерении Путина собрать совещание с Советом безопасности

Путин проведет совещание с Советом безопасности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет заседание с Советом безопасности. О намерении провести совещание стало известно после заявления журналистам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Сообщается, что совещание состоится в субботу, 2 ноября, в середине дня. «Завтра тоже у президента рабочий график», — обозначил Песков.

Темы заседания пресс-секретарь российского президента не раскрыл.

На прошедшем в сентябре 2024 года совещании с Совбезом обсуждались темы развития отношений с соседними странами и обеспечения интересов России.

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