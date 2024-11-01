В Дании россиянина обвинили в изготовлении взрывчатки

Датская полиция: 37-летний россиянин обвиняется в изготовлении 3 кг взрывчатки

В Дании 37-летний россиянин обвиняется в изготовлении и транспортировке трех килограммов взрывчатки. Об этом сообщает полиция юго-восточного региона Ютландии на своем официальном сайте.

«37-летнему мужчине, арестованному в субботу, 20 апреля 2024 года, за сдачу полиции в аэропорту Биллунда предмета, который, по его словам, содержал взрывчатку, вчера продлили срок содержания под стражей», — утверждается в публикации.

По данным полиции, россиянин обвиняется в изготовлении и доставке в аэропорт не менее килограмма взрывчатого вещества. По данным следствия, около двух килограммов взрывчатки он отвез на улицу Оствей в Биллунде, где она затем была использована для подрыва банкомата. Злоумышленнику также предъявлено обвинение в краже. Россиянин останется под стражей до 28 ноября.

Ранее немецкая Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении российско-немецкого гражданина, которого ранее подозревали в шпионаже в пользу России.