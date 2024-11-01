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14:48, 1 ноября 2024Мир

В Китае раскрыли отношение граждан к конфликту на Украине

Университет Цинхуа: китайцы сочли виновной в украинском кризисе «третью сторону»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Граждане Китая сочли виновной в украинском кризисе «третью сторону». Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения «Китайский взгляд на международную безопасность 2024», проведенный Центром международной безопасности и стратегии университета Цинхуа.

Исследователи раскрыли отношение китайцев к конфликту на Украине. Так 42,41 процента респондентов считают, что за украинский кризис в первую очередь ответственны «другие третьи стороны» помимо России и Украины. Вину на Москву и Киев возложили 35,57 процента опрошенных.

Около 16 процентов считают, что основная ответственность за кризис лежит на самой Украине, а 5,94 процента участников исследования возлагают вину на Россию.

Ранее почти 66 процентов граждан Китая, участвовавших в опросе университета Цинхуа, охарактеризовали свое отношение к России как «очень благоприятное» и «скорее благоприятное». В то же время 75 и 80 процентов опрошенных выразили «довольно неблагоприятный» или «крайне неблагоприятный» взгляд в отношении США и Японии.

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