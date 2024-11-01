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13:18, 1 ноября 2024Мир

В Кремле удивились желанию Трампа разъединить Россию и Китай

Песков: в Кремле желание Трампа разъединить Россию и Китай вызвало недоумение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Blake / Reuters

В Кремле желание экс-президента США и кандидата на пост от Республиканской партии Дональда Трампа разъединить Россию и Китай вызвало недоумение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства», — сказал он.

По словам Пескова, слова Трампа особенно неуместны в свете того, что сотрудничество Пекина и Москвы «не направлено против третьих стран».

Ранее Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах лидера Штатов. Он пообещал, что у него это получится.

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