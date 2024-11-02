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06:31, 2 ноября 2024Из жизни

Компания выделила сотрудникам час в неделю на мастурбацию

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Австралийский бренд секс-игрушек выделил сотрудникам службы поддержки час в неделю на мастурбацию. Об этом пишет Metro.

Компания Girls Get Off опубликовала на официальном сайте сообщение об открытой вакансии под названием «Королева службы поддержки». В ее обязанности входит общение с клиентами в рамках удаленной работы. Бренд предлагает сотруднику зарплату в размере 60-65 тысяч австралийских долларов (3,8-4,1 миллиона рублей) и 20 дней ежегодного отпуска в дополнение к праздничным дням.

Кроме того, Girls Get Off предлагает своим сотрудникам оплачиваемый час, который можно взять раз в семь дней. Это время, согласно заявлению компании, можно потратить на чашечку чая, удовлетворение себя с помощью секс-игрушек или встречу с сексуальным партнером.

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«Для нас очень важно практиковать то, что мы проповедуем, — отмечает одна из управляющих компании Вив Конвей, — а это означает нормализацию удовольствия и включение его в нашу повседневную жизнь настолько, насколько это возможно». По ее мнению, введенный перерыв улучшит рабочую атмосферу, поскольку является идеальной разрядкой.

Ранее сообщалось, что в США мужчина занялся мастурбацией во время просмотра фильма в кинотеатре и попал под арест. По словам одного из очевидцев, нарушитель общественного порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.

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