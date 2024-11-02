Спецслужбы накрыли группировку, вооружившую исполнителей теракта в «Крокусе». Что о ней известно?

РЕН ТВ: баталхаджинцы поставляли оружие и боеприпасы для теракта в «Крокусе»

Силовики накрыли деятельность преступной группировки, которая обеспечила оружием и боеприпасами исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным источника РЕН ТВ в силовых структурах, автоматы и патроны боевикам предоставили члены баталхаджинской террористической организации (боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

Как рассказал собеседник телеканала, террористы долго искали оружие, пока не вышли на баталхаджинцев. Боевики специально приехали за ним в село Сурхахи в Назрановском районе Республики Ингушетия, а уже оттуда отправились в Москву.

На данный момент силовикам удалось задержать двоих баталхаджинцев, еще трое объявлены в розыск. Один из членов организации был ликвидирован при попытке скрыться. Уточняется, что стражи правопорядка также проверяют на причастность к теракту двух человек, скрывающихся на Украине и в Турции. Они не раз попадали в поле зрения правоохранителей как лица, причастные к контрабанде оружия.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Баталхаджинцев называют одним из самых могущественных кланов Ингушетии

Баталхаджинцы — религиозная группа в Ингушетии. В нее входят мусульмане, которые являются последователями шейха Батал-Хаджи Белхороева, основавшего идеологию в XIX веке. Баталхаджинцы считаются одним из самых могущественных и зарытых кланов Ингушетии.

Предполагается, что в организации состоит от нескольких тысяч до десятков тысяч человек. Точное количество неизвестно. Ее члены держатся особняком, а некоторые высказывания их представителей вызывают в ингушском обществе недоумение и возмущение.

«Это одно из трех ингушских братств, которые входят в одну из существующих в республике духовных школ и отличаются лишь особенностями проведения обрядов. К примеру, при проведении ритуала "зикр" (ритуал прославления Аллаха) они не бегают по кругу, как представители братства Кунта-хаджи, а переминаются с ноги на ногу», — рассказала старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Кавказа РАН, кандидат исторических наук Макка Албогачиева.

В последнее время сторонники движения часто фигурируют в криминальных сводках. В 2023 году боевое крыло последователей Батал-Хаджи Белхороева было внесено в список организаций, признанных в России террористическими. С тех пор все лица, принимающие участие в ее деятельности и помогающие ей, подлежат уголовной ответственности по террористическим статьям УК РФ.

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 145 человек

22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Следствие установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ).

Согласно официальным данным, жертвами теракта, крупнейшего в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, стали 145 человек (в том числе 6 детей), 551 человек был ранен.