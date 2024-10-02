Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

Фигуранты дела о теракте в Crocus дают изобличающие показания друг на друга

Фигуранты дела о террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall дают изобличающие показания друг на друга. Об этом говорится в материалах суда.

Утверждается, что дача подобных показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Отмечается, что по этой же причине в случае нахождения на свободе фигуранты дела могут начать угрожать друг другу.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — указано в документе.

Террористам из «Крокуса» предъявили обвинение еще по двум статьям

В августе исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям. Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) теперь проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Помимо исполнителей теракта, под следствием находится семья из Таджикистана, продавшая преступникам автомобиль Renault. Свидетели указали, что братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) были осведомлены о подготовке теракта.

Также под арестом находится Алишер Касимов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным следствия, он сдавал исполнителям теракта квартиру. Однако обвиняемый утверждает, что не подозревал о планах арендаторов.

В уголовном деле упоминается частное охранное предприятие (ЧОП) «Крокус профи» и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Кроме того, среди причастных числятся руководство и персонал компании Crocus Group, а также собственники комплекса. В отношении них возбудили дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В России предупредили о росте «невидимых» баз с ваххабитами

В России растет число «невидимых» баз, где могут скрываться батальоны ваххабитов. Об этом предупредил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Одними из подобных точек являются крупные овощные базы.

Там продолжают работать толпы диких людей, которые в случае приказа, не задумываясь, возьмут в руки оружие

Евгений Михайлов эксперт по межнациональным конфликтам

По его мнению, бороться с этим можно ужесточением законодательства, а также путем усложнения возможности въезда в Россию.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов рассказал «Ленте.ру», что в России существуют спящие террористические ячейки нового формата — они могут быть не связаны с террористической организацией напрямую, но вдохновлены ее идеологией и способны к самостоятельным действиям.

Эксперт указал, особую тревогу вызывает тот факт, что такие ячейки изменили стратегию вербовки, и теперь активно работают с представителями среднего класса, у которых нет серьезных проблем с жизнью и благосостоянием.