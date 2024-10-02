Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:37, 2 октября 2024Силовые структуры

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

Фигуранты дела о теракте в Crocus дают изобличающие показания друг на друга

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Фигуранты дела о террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall дают изобличающие показания друг на друга. Об этом говорится в материалах суда.

Утверждается, что дача подобных показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Отмечается, что по этой же причине в случае нахождения на свободе фигуранты дела могут начать угрожать друг другу.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — указано в документе.

Террористам из «Крокуса» предъявили обвинение еще по двум статьям

В августе исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям. Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) теперь проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Материалы по теме:
Спецназ ликвидировал исламистов в волгоградской колонии. Как им удалось захватить заложников и почему это стало возможно?
Спецназ ликвидировал исламистов в волгоградской колонии.Как им удалось захватить заложников и почему это стало возможно?
23 августа 2024
«Это настоящие рассадники ваххабитов» Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах
«Это настоящие рассадники ваххабитов»Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах
11 сентября 2024

Помимо исполнителей теракта, под следствием находится семья из Таджикистана, продавшая преступникам автомобиль Renault. Свидетели указали, что братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил (все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) были осведомлены о подготовке теракта.

Также под арестом находится Алишер Касимов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным следствия, он сдавал исполнителям теракта квартиру. Однако обвиняемый утверждает, что не подозревал о планах арендаторов.

В уголовном деле упоминается частное охранное предприятие (ЧОП) «Крокус профи» и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Кроме того, среди причастных числятся руководство и персонал компании Crocus Group, а также собственники комплекса. В отношении них возбудили дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В России предупредили о росте «невидимых» баз с ваххабитами

В России растет число «невидимых» баз, где могут скрываться батальоны ваххабитов. Об этом предупредил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Одними из подобных точек являются крупные овощные базы.

Там продолжают работать толпы диких людей, которые в случае приказа, не задумываясь, возьмут в руки оружие

Евгений Михайловэксперт по межнациональным конфликтам

По его мнению, бороться с этим можно ужесточением законодательства, а также путем усложнения возможности въезда в Россию.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, историк и исламовед Ахмет Ярлыкапов рассказал «Ленте.ру», что в России существуют спящие террористические ячейки нового формата — они могут быть не связаны с террористической организацией напрямую, но вдохновлены ее идеологией и способны к самостоятельным действиям.

Материалы по теме:
«Кто хочет пушку — тот меня найдет» В России растет черный рынок оружия. Кто и как продает стволы террористам?
«Кто хочет пушку — тот меня найдет»В России растет черный рынок оружия. Кто и как продает стволы террористам?
11 июля 2024
«Они могут остаться надолго» Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
«Они могут остаться надолго»Почему мигранты из Средней Азии продолжают приезжать в Россию и чем это опасно?
23 августа 2024

Эксперт указал, особую тревогу вызывает тот факт, что такие ячейки изменили стратегию вербовки, и теперь активно работают с представителями среднего класса, у которых нет серьезных проблем с жизнью и благосостоянием.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

      На Западе сообщили о тяжелом положении ВСУ в Угледаре

      На Камчатке начали операцию по спасению застрявших на мели косаток

      Экс-военный ВСУ рассказал о мобилизации мужчин младше 25 лет

      Японский аэропорт отменил все рейсы из-за взрыва на рулежной дорожке

      Наркотики стоимостью 385 миллионов рублей нашли на популярном пляже

      В России рассказали о новой классификации танков из-за СВО

      Россияне приготовились к отключению света

      В России рассказали о судьбе Угледара после перехода под контроль страны

      Сын погибшего экс-министра ЛНР рассказал об оставленной записке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше