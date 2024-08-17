Террориста, напавшего на «Крокус», просили выпустить из СИЗО. Адвокат ссылался на его тяжелое ранение

Адвокат террориста из «Крокуса» просил отпустить его из-за состояния здоровья

Обвиняемого в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просили выпустить из СИЗО до вынесенного в пятницу решения о продлении ареста.

Его защита ссылалась на состояние здоровья участника теракта — тот тяжело ранен и передвигается в инвалидной коляске. Известно, что Файзов получил ранение при задержании после оказанного сопротивления.

Защита Файзова сослалась на Конвенцию о защите прав человека

Адвокат Файзова счел, что суд при вынесении решения об аресте подозреваемого в теракте не принял во внимание его состояние здоровья. «Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — написано в одном из решений по апелляции на арест.

Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Как оказалось, еще в мае адвокат просил суд отменить заключение под стражу и избрать Файзову иную меру пресечения. Он ссылался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также указал, что в суд обвиняемого тогда привозили на носилках, и он «общался с судьей и иными участниками процесса односложно».

Суд не счел доводы адвоката убедительными

Мосгорсуд, который рассматривал апелляцию на продление ареста молодому барберу Файзову, счел, что у него нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО. «Каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела, не установлено», — сказано в решении Мосгорсуда.

Накануне, 16 августа, Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Файзову, а также трем другим исполнителям теракта в «Крокусе». Они останутся под стражей до 22 ноября.

Подозреваемым добавили пункты обвинения

Тогда же стало известно, что исполнителям теракта предъявили обвинение еще по двум статьям. Теперь они проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

В материалах дела сказано, что все четверо нападавших на концертный зал состоят в террористической группировке «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»), которая активна в том числе в Узбекистане и Таджикистане.

Фото: ТАСС

В свою очередь, срок следствия по делу продлили до 22 ноября. Продление связано с большим объемом следственных действий по делу, объяснил защитник одного из обвиняемых Олег Власов.

Парикмахерской, где работал Файзов, угрожали после теракта

19-летний Мухаммадсобир Файзов ранее работал парикмахером в барбершопе в Иваново.

После теракта владелец заведения пожаловался на угрозы. Организация утверждает, что парикмахер у них проработал всего несколько недель на испытательном сроке. С ноября 2023 года связь с ним не поддерживалась. Тем не менее в барбершоп поступали звонки с угрозами расправы, а в соцсетях оставляли негативные отзывы, не связанные с оказанием услуг.

Хозяин салона рассказал, что Файзов стажировался у них с ноября 2023-го по январь 2024 года, «потом ушел, потому что не устроила зарплата». «О политике никогда не говорили — когда не работал, сидел у себя в телефоне», — добавил владелец салона.