Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 17 августа 2024Силовые структуры

Террориста, напавшего на «Крокус», просили выпустить из СИЗО. Адвокат ссылался на его тяжелое ранение

Адвокат террориста из «Крокуса» просил отпустить его из-за состояния здоровья
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС

Обвиняемого в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просили выпустить из СИЗО до вынесенного в пятницу решения о продлении ареста.

Его защита ссылалась на состояние здоровья участника теракта — тот тяжело ранен и передвигается в инвалидной коляске. Известно, что Файзов получил ранение при задержании после оказанного сопротивления.

Защита Файзова сослалась на Конвенцию о защите прав человека

Адвокат Файзова счел, что суд при вынесении решения об аресте подозреваемого в теракте не принял во внимание его состояние здоровья. «Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — написано в одном из решений по апелляции на арест.

Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Как оказалось, еще в мае адвокат просил суд отменить заключение под стражу и избрать Файзову иную меру пресечения. Он ссылался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также указал, что в суд обвиняемого тогда привозили на носилках, и он «общался с судьей и иными участниками процесса односложно».

Суд не счел доводы адвоката убедительными

Мосгорсуд, который рассматривал апелляцию на продление ареста молодому барберу Файзову, счел, что у него нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО. «Каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела, не установлено», — сказано в решении Мосгорсуда.

Накануне, 16 августа, Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Файзову, а также трем другим исполнителям теракта в «Крокусе». Они останутся под стражей до 22 ноября.

Подозреваемым добавили пункты обвинения

Тогда же стало известно, что исполнителям теракта предъявили обвинение еще по двум статьям. Теперь они проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

В материалах дела сказано, что все четверо нападавших на концертный зал состоят в террористической группировке «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»), которая активна в том числе в Узбекистане и Таджикистане.

Фото: ТАСС

В свою очередь, срок следствия по делу продлили до 22 ноября. Продление связано с большим объемом следственных действий по делу, объяснил защитник одного из обвиняемых Олег Власов.

Парикмахерской, где работал Файзов, угрожали после теракта

19-летний Мухаммадсобир Файзов ранее работал парикмахером в барбершопе в Иваново.

После теракта владелец заведения пожаловался на угрозы. Организация утверждает, что парикмахер у них проработал всего несколько недель на испытательном сроке. С ноября 2023 года связь с ним не поддерживалась. Тем не менее в барбершоп поступали звонки с угрозами расправы, а в соцсетях оставляли негативные отзывы, не связанные с оказанием услуг.

Хозяин салона рассказал, что Файзов стажировался у них с ноября 2023-го по январь 2024 года, «потом ушел, потому что не устроила зарплата». «О политике никогда не говорили — когда не работал, сидел у себя в телефоне», — добавил владелец салона.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Террориста, напавшего на «Крокус», просили выпустить из СИЗО. Адвокат ссылался на его тяжелое ранение

      Трое украинцев закидали коктейлями Молотова десятки яхт в порту Хорватии

      «Динамо» победило «Крылья Советов» в РПЛ

      Сексуальные бортпроводники — новые кумиры россиянок. Почему вся страна вдруг стала от них фанатеть?

      Сражавшимся в Курской области срочникам захотели присвоить статус участников СВО

      У Саакашвили появилась надежда после обмена заключенными Россией и Западом

      Роднина высказалась об участии россиян в Олимпиаде-2026

      В Москве задержали двух иностранцев с похожим на гранату предметом

      В Крыму назвали ВСУ наемническими войсками НАТО

      Глава МАГАТЭ заявил о готовности посетить Курскую АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше