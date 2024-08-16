Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 16 августа 2024Силовые структуры

Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 ноября

ТАСС: срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» продлили до 22 ноября

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Срок следствия по делу о нападении на красногорский концертный зал «Крокус Сити Холл» продлили до 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

Продление связано с большим объемом следственных действий по делу, объяснил защитник.

Ранее Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концерном зале. Они будет под стражей до 22 ноября.

22 марта, перед концертом группы «Пикник», вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      По факту пропажи ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ пенсионера возбудили дело

      Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек

      ВСУ нанесли удар по гипермаркету в Донецке

      Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 ноября

      В России не исключили экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

      В России высказались о роли Запада в планировании атаки на Курскую область

      Бен Аффлек отпраздновал день рождения в компании бывшей жены

      Власти раскрыли подробности о поисках ставшего жертвой издевательств ВСУ «русского Ивана»

      В ОДКБ назвали атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше