Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 ноября

ТАСС: срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» продлили до 22 ноября

Срок следствия по делу о нападении на красногорский концертный зал «Крокус Сити Холл» продлили до 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

Продление связано с большим объемом следственных действий по делу, объяснил защитник.

Ранее Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концерном зале. Они будет под стражей до 22 ноября.

22 марта, перед концертом группы «Пикник», вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.