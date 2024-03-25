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04:31, 25 марта 2024Россия

Работодатель рассказал об одном из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

«Известия»: обвиняемый в теракте в «Крокусе» Файзов стажировался в MyStyle
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Мухаммадсобир Файзов

Мухаммадсобир Файзов. Фото: корреспондент «Ленты.ру»

Хозяин салона красоты MyStyle в поселке Тейково в 30 км от Иваново рассказал об одном из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобире Файзове. Об этом пишут «Известия».

По словам работодателя, 19-летний Файзов стажировался в MyStyle с ноября 2023-го по январь 2024 года, «потом ушел, потому что не устроила зарплата». «О политике никогда не говорили — когда не работал, сидел у себя в телефоне», — добавил владелец салона.

Как рассказал тренер клуба ММА в Тейково Андрей Курбатов, фигурант посещал спортзал, где занимался «кикбоксингом или тайским боксом» у другого тренера.

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Файзов объявился уже в феврале в Москве, в хостеле в районе Дмитровского шоссе, где жил вдвоем с другим обвиняемым в теракте Шамсидином Фаридуни.

Ранее барбершоп в Иваново, в котором работал Файзов, пожаловался на угрозы. Парикмахер проработал там всего несколько недель на испытательном сроке. С ноября 2023 года связь с ним не поддерживалась.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадсобира Файзова и еще трех обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» до 22 мая.

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.

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      Марина Совина
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