Работодатель рассказал об одном из обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Хозяин салона красоты MyStyle в поселке Тейково в 30 км от Иваново рассказал об одном из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобире Файзове. Об этом пишут «Известия».
По словам работодателя, 19-летний Файзов стажировался в MyStyle с ноября 2023-го по январь 2024 года, «потом ушел, потому что не устроила зарплата». «О политике никогда не говорили — когда не работал, сидел у себя в телефоне», — добавил владелец салона.
Как рассказал тренер клуба ММА в Тейково Андрей Курбатов, фигурант посещал спортзал, где занимался «кикбоксингом или тайским боксом» у другого тренера.
Файзов объявился уже в феврале в Москве, в хостеле в районе Дмитровского шоссе, где жил вдвоем с другим обвиняемым в теракте Шамсидином Фаридуни.
Ранее барбершоп в Иваново, в котором работал Файзов, пожаловался на угрозы. Парикмахер проработал там всего несколько недель на испытательном сроке. С ноября 2023 года связь с ним не поддерживалась.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал Мухаммадсобира Файзова и еще трех обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» до 22 мая.
Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.