Вдова воевавшего за ВСУ Дадина обвинила сослуживцев в его смерти. Она считает, что ее супруг мог получить «пулю в спину»

Вдова воевавшего за ВС Украины Дадина обвинила сослуживцев в его смерти

Вдова воевавшего на стороне украинской армии оппозиционера Ильдара Дадина Александра Свечникова обвинила в смерти мужа его сослуживцев.

Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов (так Свечникова называет российских военнослужащих. — Прим. «Ленты.Ру»), а не получил пулю в спину. Что, война все спишет? Александра Свечникова Вдова российского оппозиционера Ильдара Дадина

По ее словам, военное командование сообщало ей разные версии гибели супруга. Так, оппозиционер сначала погиб в результате артиллерийского обстрела, затем в результате атаки беспилотного летательного аппарата, после чего от «автоматического огня». По данным неподтвержденного источника, политический активист погиб во время одного из боев в Харьковской области.

Дадин воевал в составе украинских войск с 2023 года

С начала специальной военной операции активист покинул Россию и надолго остановился в Польше. В Варшаве Дадин занялся оформлением польских документов, уверенный, что с ними ему будет проще попасть на Украину.

В 2023 году его зачислили в подразделение «Сибирский батальон» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В качестве позывного Дадин выбрал имя Ганди — в честь индийского дипломата Махатмы Ганди.

6 октября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о смерти российского оппозиционера. «Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин», — сообщила она.

Именем Дадина назвали статью УК России

Ильдар Дадин стал первым в России, кто был осужден по статье о «Неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (статья 212.1 УК России). Данную статью ввели в Уголовный кодекс страны в 2014 году, позже ее стали называть «дадинской».

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам колонии общего режима. Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет пять лет. Позже оппозиционера этапировали из карельской колонии №7. Следующее место заключения Дадина было расположено в Алтайском крае. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении оппозиционера.

После освобождения активиста уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала отменить «дадинскую» статью.

Мне кажется, что было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека в России

После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах.