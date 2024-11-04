В Молдавии завершились выборы президента. Стояногло лидирует внутри страны, Санду — за рубежом

В штабе Санду начали праздновать победу на выборах президента Молдавии

В предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах. Она появилась перед своими сторонниками, держа в руках большой букет белых роз.

Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду набирает 53,53 процента голосов после обработки 97 процентов протоколов. В свою очередь, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло проголосовали 46,47 процентов избирателей.

В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур президентских выборов. Избирателям пришлось вновь посетить избирательные участки, поскольку в первом туре 20 октября выбрать главу государства не удалось — никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов.

Стояногло победил внутри страны

После обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны стало известно, что победу одерживает Стояногло с 51,19 процента голосов. Однако в муниципии Кишинев, а также на открытых за рубежом участках лидирует Санду.

В Приднестровье за Санду проголосовали 20,6 процентов жителей. В родной для Стояноглу Гагаузии действующий президент и вовсе набрала лишь 2,9 процента.

Из всех открытых за рубежом участках наибольшая активность фиксировалась в Москве. В российской столице были открыты всего два пункта для голосования, позднее они завершили работу из-за закончившихся бюллетеней. Многие из желающих отдать свой голос не сумели этого сделать, на улице остались около полутора тысяч человек, которые скандировали кричалки против Санду.

Санду назвали президентом диаспоры

Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил, что Санду растеряла доверие граждан. По его словам, оппозиционный кандидат Стояногло смог одержать победу на выборах в самой Молдавии, а Санду обошла его лишь за счет голосов «диаспоры за рубежом». «Итоги голосования говорят о провальном правлении Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. Она превратилась в хромую утку, президента диаспоры», — сказал экс-президент. Он также отметил, что второй тур выборов президента прошел по такому же сценарию, как и недавний референдум о евроинтеграции страны.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила действующие власти в нарушении Конституции. Она объяснила, что Кишинев намеренно ограничил права избирателей в России. «Это полная дискриминация народа и диаспоры: открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления», — считает политик. Гуцул напомнила, что в Конституции страны прописано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным.

Сам Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом». Политик также поблагодарил граждан за отданные голоса во втором туре выборов.