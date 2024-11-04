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02:11, 4 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии завершились выборы президента. Стояногло лидирует внутри страны, Санду — за рубежом

В штабе Санду начали праздновать победу на выборах президента Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах. Она появилась перед своими сторонниками, держа в руках большой букет белых роз.

Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду набирает 53,53 процента голосов после обработки 97 процентов протоколов. В свою очередь, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло проголосовали 46,47 процентов избирателей.

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В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур президентских выборов. Избирателям пришлось вновь посетить избирательные участки, поскольку в первом туре 20 октября выбрать главу государства не удалось — никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов.

Стояногло победил внутри страны

После обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны стало известно, что победу одерживает Стояногло с 51,19 процента голосов. Однако в муниципии Кишинев, а также на открытых за рубежом участках лидирует Санду.

В Приднестровье за Санду проголосовали 20,6 процентов жителей. В родной для Стояноглу Гагаузии действующий президент и вовсе набрала лишь 2,9 процента.

Из всех открытых за рубежом участках наибольшая активность фиксировалась в Москве. В российской столице были открыты всего два пункта для голосования, позднее они завершили работу из-за закончившихся бюллетеней. Многие из желающих отдать свой голос не сумели этого сделать, на улице остались около полутора тысяч человек, которые скандировали кричалки против Санду.

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Санду назвали президентом диаспоры

Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил, что Санду растеряла доверие граждан. По его словам, оппозиционный кандидат Стояногло смог одержать победу на выборах в самой Молдавии, а Санду обошла его лишь за счет голосов «диаспоры за рубежом». «Итоги голосования говорят о провальном правлении Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. Она превратилась в хромую утку, президента диаспоры», — сказал экс-президент. Он также отметил, что второй тур выборов президента прошел по такому же сценарию, как и недавний референдум о евроинтеграции страны.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила действующие власти в нарушении Конституции. Она объяснила, что Кишинев намеренно ограничил права избирателей в России. «Это полная дискриминация народа и диаспоры: открыв всего два участка в Москве для 500 тысяч молдавских граждан в России, власти Молдавии лишили их комфортного голосования и волеизъявления», — считает политик. Гуцул напомнила, что в Конституции страны прописано, что каждый гражданин Молдовы имеет право избирать и быть избранным.

Сам Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом». Политик также поблагодарил граждан за отданные голоса во втором туре выборов.

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