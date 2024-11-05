Трамп допустил возможность своего проигрыша на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил свое поражение на выборах, которые пройдут во вторник, 5 ноября. В то же время экс-глава Белого дома считает, что имеет большое преимущество перед своей соперницей, вице-президентом Камалой Харрис.

Корреспондент ABC News Джонатан Карл задал Трампу вопрос, допускает ли он свой проигрыш на выборах президента.

Да, я думаю, вы знаете <...> Я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать: да, да, я могу проиграть. Плохие вещи могут случаться. Знаете, всякое случается, но это будет интересно Дональд Трамп кандидат в президенты США

Искусственный интеллект предсказал победу Харрис на выборах

Исследование, проведенное компанией Aaru с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), показало, что Харрис имеет больше шансов на победу, чем Трамп. Такой вывод ИИ сделал после изучения новостей и заметок в прессе, касающихся выборов в США.

«Если бы голосовали только боты, то выборы проходили бы в упорной борьбе, но с незначительным перевесом победила бы Харрис», — указывает интернет-издание Semafor.

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Телеканал NBC со ссылкой на результаты опроса сообщал, что за день до президентских выборов Трамп и Харрис имели равные шансы на победу — их поддерживали по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Оставшиеся два процента заявили, что пока не определились с выбором.

Данные опроса также показали, что вице-президент США пользуется большей популярностью среди чернокожих избирателей и молодежи до 30 лет. Также ее чаще выбирают белые избиратели с высшим образованием. Трамп популярнее среди сельских жителей и белых.

На первом открывшемся в США избирательном участке подвели итоги голосования

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. При этом 78 миллионов граждан проголосовали досрочно. Самая высокая активность на предварительном голосовании зарегистрирована в Техасе, Флориде, Калифорнии, Северной Каролине и Джорджии.

При этом в небольшом городе Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, уже подвели итоги президентских выборов. Кандидат-демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по три голоса избирателей.