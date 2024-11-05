Россия подаст апелляцию на арест имущества в Финляндии по иску Украины

Генпрокуратура подаст апелляцию на арест имущества России в Финляндии

Генпрокуратура РФ подаст апелляцию на арест имущества России в Финляндии по искам энергетических компаний Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

Источник в беседе с агентством не уточнил сроки подачи апелляции.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что власти Финляндии арестовали минимум пять российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аландских островах, два — в Хельсинки.

Позднее уточнялось, что российскую собственность арестовали по искам шести украинских компаний. Заявления поступили от акционерных обществ «Укргаздобыча», «Укртрансгаз» и «Укртранснафта», Национальных акционерных компаний «Черноморнефтегаз» и «Нафтогаз Украины», а также общества «Газ Украины».

Общая стоимость конфискованного движимого и недвижимого имущества составила 4,22 миллиарда долларов, 23,9 миллиарда долларов и 882,4 тысячи евро.