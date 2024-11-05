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13:46, 5 ноября 2024Мир

Россия подаст апелляцию на арест имущества в Финляндии по иску Украины

Генпрокуратура подаст апелляцию на арест имущества России в Финляндии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура РФ подаст апелляцию на арест имущества России в Финляндии по искам энергетических компаний Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

Источник в беседе с агентством не уточнил сроки подачи апелляции.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что власти Финляндии арестовали минимум пять российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аландских островах, два — в Хельсинки.

Позднее уточнялось, что российскую собственность арестовали по искам шести украинских компаний. Заявления поступили от акционерных обществ «Укргаздобыча», «Укртрансгаз» и «Укртранснафта», Национальных акционерных компаний «Черноморнефтегаз» и «Нафтогаз Украины», а также общества «Газ Украины».

Общая стоимость конфискованного движимого и недвижимого имущества составила 4,22 миллиарда долларов, 23,9 миллиарда долларов и 882,4 тысячи евро.

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