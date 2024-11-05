Украинцы планируют вывезти своих детей из страны. Уехавшие школьники отказываются от украинского образования

Граждане Украины планируют массово вывозить своих детей из страны

Огромное число граждан Украины решили вывезти своих детей из страны. Об этом заявил директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко.

По словам Страшко, он получает все больше обращений от родителей, которые хотят вывести своих детей с Украины. Он уточнил, что ранее такие заявления касались преимущественно мальчиков, которые учатся в выпускных классах. Однако, по его словам, сегодня украинцы пытаются перевести на дистанционное обучение «всех детей, несмотря на возраст и пол».

Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем Владимир Страшко Директор одной из коммерческих школ

По словам Страшко, это связано с тем, что выехавшие семьи не собираются возвращаться обратно, а их дети не планируют поступать в украинские вузы.

Украинский пленный рассказал о страхе за детей уклонистов от мобилизации

Пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой заявил, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге могут быть ограничены в правах при поступлении в высшие учебные заведения на Украине. По словам военного, его жена не хотела, чтобы он шел на мобилизацию.

Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: [президент Украины Владимир] Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать [в вузы], будут льготы какие-то убраны. Не хотелось Владимир Собловой Пленный военный 58-й бригады ВСУ

Ввоеннопленный добавил, что его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет. Он отметил, что скрываться от мобилизации на Украине сложно. Собловой добавил, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой.

В России заявили о мобилизации детдомовцев на Украине

Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о поступающих фактах мобилизации на Украине детдомовцев-подростков. Он отметил, что украинские власти относятся к детям как к ресурсу.

К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам Игорь Кастюкевич Сенатор России от Херсонской области

Кастюкевич добавил, что одна из таких повесток пришла 14-летнему юноше из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край, так как его матери не стало, а отец постоянно пил. На Кубани ребенка взяла под опеку семья, однако за ним приехали старшие сестры и увезли на Украину, где передали в детдом. Спустя несколько недель подросток получил повестку.

Летом Киев начал эвакуацию семей с детьми подконтрольных городов ДНР

В августе власти Украины начали эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). В министерстве реинтеграции страны сообщили, что Киев начал эвакуацию жителей из населенных пунктов Покровского района, в том числе и самого Покровска.

Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями Министерство по вопросам реинтеграции Украины

Также в сентября украинские власти объявляли обязательную эвакуацию из нескольких населенных пунктов Сумской области. Население начали вывозить из Глухова, Свессы и Эсмани.