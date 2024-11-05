В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

CNN: 60-е выборы президента США стартовали 5 ноября

В Соединенных Штатах во вторник, 5 ноября, стартовали 60-е выборы президента. Американские граждане также должны избрать вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти.

Демократическую партию на выборах представляет действующий вице-президент США Камала Харрис, претендующая на место в Овальном кабинете, и губернатор Миннесоты Тим Уолц, напарник Харрис на посту в случае ее победы. Им противостоят 45-й бывший президент США Дональд Трамп и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, представляющие республиканцев.

По существующей с 1960-го традиции, выборы начались сразу после полуночи в штате Нью-Гэмпшир. Шесть из шести зарегистрированных жителей поселка Диксвилл-Нотч уже проголосовали. Голоса разделились поровну: три — за Харрис, три — за Трампа.

Шансы Трампа и Харрис накануне выборов сравнялись

Еще за день до ожидаемых выборов стало известно, что шансы на победу Трампа и Харрис сравнялись. По данным проведенного телеканалом NBC опроса, за каждого из кандидатов готовы проголосовать 49 процентов американцев. Лишь два процента их сограждан затруднились с выбором.

Харрис пользуется большей популярностью среди чернокожих избирателей и молодежи до 30 лет, а также белых американцев с высшим образованием, показали результаты опроса.

Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах

По результатам опроса исследовательской компании AtlasIntel, Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Он опережает Харрис по общему уровню поддержки избирателей на 1,8 процентных пункта. При этом бывший президент допустил возможное поражение.

В США ожидают беспорядки

В Вашингтоне владельцы ресторанов быстрого питания стали закрывать витрины досками из опасения перед возможными беспорядками в день выборов. Заведения Panera и Potbelly на соседних с Белым домом улицах закрывают свои витрины деревянными щитами.