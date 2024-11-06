Бастрыкин взял на контроль дело об угрожавшем воспитателю российского детсада мигранте

Бастрыкин проконтролирует дело мигранта об угрозах воспитателю детсада в Калуге

Россиянин возмутился игрой сына в куклы и пришел в детский сад с угрозами

Начало событий в новости Россиянин возмутился игрой сына в куклы и пришел в детский сад с угрозами

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль дело мужчины, угрожавшего воспитателю детского сада в Калуге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в Калужской области мужчина с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын, и стал угрожать воспитателям расправой. Отмечается, что злоумышленник — уроженец одной из среднеазиатский республик. Он получил гражданство России в 2017 году. В отношении него правоохранители расследуют уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью»). Кроме того силовики проводят проверку законности получения мужчины российского гражданства.

Ранее сообщалось, что дебоширу 48 лет. Он пришел в детский сад с угрозами, потому что его сын играл там в куклы.