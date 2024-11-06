Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:38, 6 ноября 2024Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело об угрожавшем воспитателю российского детсада мигранте

Бастрыкин проконтролирует дело мигранта об угрозах воспитателю детсада в Калуге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин возмутился игрой сына в куклы и пришел в детский сад с угрозами

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль дело мужчины, угрожавшего воспитателю детского сада в Калуге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в Калужской области мужчина с ножом ворвался в детский сад, куда ходит его сын, и стал угрожать воспитателям расправой. Отмечается, что злоумышленник — уроженец одной из среднеазиатский республик. Он получил гражданство России в 2017 году. В отношении него правоохранители расследуют уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью»). Кроме того силовики проводят проверку законности получения мужчины российского гражданства.

Ранее сообщалось, что дебоширу 48 лет. Он пришел в детский сад с угрозами, потому что его сын играл там в куклы.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле после выборов в США порассуждали о будущем президенте России. Песков рассказал, каким он должен быть

      В российском регионе фотограф-турист снял нового для науки леопарда

      Пилоты российского самолета сообщили о фантомных метках на радаре при посадке

      В дагестанском городе ввели ограничительные меры из-за прилета беспилотников

      Российская порнозвезда рассказала о едва не получившем инфаркт во время съемок муже

      Жильцы московского дома пожаловались на свалку с тараканами в подъезде

      В российском регионе в результате диверсии на железной дороге с рельсов сошло 22 вагона

      В ЕС оценили выгоду от победы Трампа

      Названа польза цельнозерновых каш для здоровья

      Названа точная дата выхода Android 16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше