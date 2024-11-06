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16:01, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин возмутился игрой сына в куклы и пришел в детский сад с угрозами

Житель Калуги пришел в детский сад с угрозами, потому что его сын играл в куклы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего жителя Калуги, который пришел в детский сад с угрозами, потому что его сын играл там в куклы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Калужской области.

По данным ведомства, накануне мужчине стало известно, что его сын играл в детском саду в игрушки, в которые, как он посчитал, могут играть только девочки. Как уточняют «Калужские новости», это были куклы. Возмутившись этим фактом, дебошир пришел в учреждение и устроил конфликт с воспитателем. Когда другие родители сделали мужчине замечание, он начал высказывать в их адрес различные угрозы. Присутствующие вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Расследование продолжается.

Как уточнили «Ленте.ру» в МВД, сейчас полиция также проверяет информацию о возможном причинении телесных повреждений несовершеннолетнему со стороны задержанного. Кроме того, региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России проверяет законность получения им гражданства РФ в 2017 году. По данным СК, фигурант является уроженцем одной из среднеазиатских республик.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, который угрожал расправой следователю.

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