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19:39, 6 ноября 2024Мир

Опубликованы итоги референдума о вступлении в США страны Карибского бассейна

Nuevo Dia: более половины жителей Пуэрто-Рико проголосовали за вступление в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gabriella N. Baez / Reuters

Более половины жителей Пуэрто-Рико, официально считающейся зависимой от США территорией, проголосовали за полноценное вступление в состав Соединенных Штатов на референдуме о статусе государства. Об этом сообщает газета El Nuevo Dia.

Согласно данным, за вступление проголосовали 56,82 процента жителей острова, 30,85 процентов выступили за независимость и 12,33 процента — за сохранение действующего статуса «неинкорпорированной организованной территории» под управлением США.

Ранее жители Пуэрто-Рико стали частью крупного политического скандала, когда комик Тони Хинчклифф на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». В ответ на это действующий президент США Джо Байден заявил, что сторонники Трампа являются «мусором», а жители Пуэрто-Рико «хорошие, порядочные, честные люди».

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