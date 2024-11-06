Опубликованы итоги референдума о вступлении в США страны Карибского бассейна

Nuevo Dia: более половины жителей Пуэрто-Рико проголосовали за вступление в США

Более половины жителей Пуэрто-Рико, официально считающейся зависимой от США территорией, проголосовали за полноценное вступление в состав Соединенных Штатов на референдуме о статусе государства. Об этом сообщает газета El Nuevo Dia.

Согласно данным, за вступление проголосовали 56,82 процента жителей острова, 30,85 процентов выступили за независимость и 12,33 процента — за сохранение действующего статуса «неинкорпорированной организованной территории» под управлением США.

Ранее жители Пуэрто-Рико стали частью крупного политического скандала, когда комик Тони Хинчклифф на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». В ответ на это действующий президент США Джо Байден заявил, что сторонники Трампа являются «мусором», а жители Пуэрто-Рико «хорошие, порядочные, честные люди».