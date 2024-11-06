Русская мошенница Анна Делви откровенным фото поздравила американцев с выборами

Русская мошенница Анна Делви опубликовала откровенные фото в честь выборов в США

Русская мошенница Анна Сорокина, более известная как Анна Делви, поделилась с фанатами откровенными фото в честь выборов президента в США. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя аферистка опубликовала серию кадров, на которых она позирует в мини-платье черного цвета с глубоким декольте. Ее образ дополнила фата в тон наряду, а в качестве обуви знаменитость предпочла босоножки на шнуровке. В описании к публикации она поздравила американцев с выборами.

«Счастливых выборов самой лучшей и веселой стране в мире», — отметила Делви и добавила фото, на котором ее имя вписано в бланк для голосования.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.