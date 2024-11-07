Арестовано имущество похитивших у Минобороны здания на 700 миллионов рублей

СК: арестовано имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ

Арестовано имущество фигурантов уголовного дела о хищении недвижимости стоимостью 700 миллионов рублей у Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.



Под обеспечительными мерами находится собственность бывшего начальника управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона», подведомственного Минобороны России, Алексея Асташкина, предпринимателей Евгения Потапова и Сергея Овчинникова. Всем им вменяется мошенничество.

Их имущество арестовано с санкции суда с целью обеспечения взыскания причиненного ими ущерба.

5 ноября сообщалось, что военные следователи установили причастность фигурантов дела к хищению еще 24 объектов недвижимости Минобороны. Прежде им инкриминировали незаконное завладение 15 зданиями в подмосковной Балашихе.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Грачев, Асташкин, Овчинников и Потапов в ходе банкротства «Строительного управления Московского региона» с помощью подложных торгов похитили имущественные комплексы в Москве и Балашихе общей стоимостью свыше 940 миллионов рублей.

Хамовнический районный суд Москвы арестовал Грачева, Асташкина и Потапова. Овчинников объявлен в розыск.